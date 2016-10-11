Подозреваемый во взломе банка JPMorgan Chase гражданин США обнаружен в Москве

Гражданин США Джошуа Аарон, который подозревается в крупнейшем в истории Уолл-стрит хакерском взломе, находится в Москве и пытается договориться о возвращении в Америку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В России Аарон находится в приемнике для нелегальных мигрантов. Его арестовали из-за нарушения визового режима в мае 2016 года при проверке съемной квартиры, расположенной над рестораном Beverly Hills Diner, следует из судебных документов.

20 мая суд постановил оштрафовать Аарона на 5 тысяч рублей и депортировать из страны. Его апелляцию суд отклонил. К тому моменту он уже год находился в России: он въехал из Украины 23 мая 2015 года - за несколько недель до того, как в США был выписан ордер на арест в отношении него и его предполагаемых сообщников.

Аарон и два гражданина Израиля подозреваются в серии атак, совершенных с 2007 по 2015 года, в результате которых были похищены данные более чем 100 млн клиентов банка JPMorgan Chase и других финансовых организаций. Данные использовались в различных нелегальных схемах, в том числе для манипуляций фондовым рынком. Полученный хакерами доход оценивается в сотни миллионов долларов.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: происшествия
Следующая новость Рынок акций открылся снижением индексов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО