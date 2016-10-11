Подозреваемый во взломе банка JPMorgan Chase гражданин США обнаружен в Москве

Гражданин США Джошуа Аарон, который подозревается в крупнейшем в истории Уолл-стрит хакерском взломе, находится в Москве и пытается договориться о возвращении в Америку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В России Аарон находится в приемнике для нелегальных мигрантов. Его арестовали из-за нарушения визового режима в мае 2016 года при проверке съемной квартиры, расположенной над рестораном Beverly Hills Diner, следует из судебных документов.

20 мая суд постановил оштрафовать Аарона на 5 тысяч рублей и депортировать из страны. Его апелляцию суд отклонил. К тому моменту он уже год находился в России: он въехал из Украины 23 мая 2015 года - за несколько недель до того, как в США был выписан ордер на арест в отношении него и его предполагаемых сообщников.

Аарон и два гражданина Израиля подозреваются в серии атак, совершенных с 2007 по 2015 года, в результате которых были похищены данные более чем 100 млн клиентов банка JPMorgan Chase и других финансовых организаций. Данные использовались в различных нелегальных схемах, в том числе для манипуляций фондовым рынком. Полученный хакерами доход оценивается в сотни миллионов долларов.