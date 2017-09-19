Подозреваемый в убийстве спортсмена Иванова помещен под стражу
Мужчина, подозреваемый в убийстве легкоатлета Николая Иванова, взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел ночью 14 сентября на улице Генерала Кузнецова в Москве. Спортсмен вступился за девушку и получил ножевое ранение в живот. Иванова госпитализировали, но врачи не сумели спасти ему жизнь, передает «Интерфакс».
Всероссийская федерация легкой атлетики пообещала оказать помощь родным погибшего спортсмена.
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