Подозреваемый в убийстве спортсмена Иванова помещен под стражу

Мужчина, подозреваемый в убийстве легкоатлета Николая Иванова, взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел ночью 14 сентября на улице Генерала Кузнецова в Москве. Спортсмен вступился за девушку и получил ножевое ранение в живот. Иванова госпитализировали, но врачи не сумели спасти ему жизнь, передает «Интерфакс».

Всероссийская федерация легкой атлетики пообещала оказать помощь родным погибшего спортсмена.