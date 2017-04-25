Подозреваемый в убийстве россиянки в США задержан

Американец Уильям Харгроув, который подозревается в убийстве 27-летней россиянки Анны Репкиной задержан. Эксперт прокомментировал возможные мотивы совершения преступления.

«Она вторглась в его новую жизнь, ему это было ни к чему. У него уже была новая женщина, новые отношения… Поэтому желание избавиться от нее таким примитивно-уголовным способом у него было», - сказал в интервью НСН руководитель «Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях», психиатр-криминалист Михаил Виноградов.

При этом он усомнился в наличии у подозреваемого американца каких-либо психических нарушений. По словам эксперта, речь идет об обычной жестокости. Ранее сообщалось, что в штате Орегон было найдено тело погибшей россиянки. По данным полиции, ее застрелили в затылок, как во время казни.

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