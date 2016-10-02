Подозреваемый в убийстве девушки в Москве покончил жизнь самоубийством

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила о том, что предполагаемый убийца девушки на северо-западе Москвы покончил жизнь самоубийством.

- Недалеко от места преступления обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства девушки. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, - цитирует Иванову ТАСС.

Она подчеркнула также, что личность подозреваемого установлена.

Ранее сообщалось, что 2 октября в парке вблизи улицы Маршала Катукова в Москве было обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти.