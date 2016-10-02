Подозреваемый в убийстве девушки в Москве покончил жизнь самоубийством
Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила о том, что предполагаемый убийца девушки на северо-западе Москвы покончил жизнь самоубийством.
- Недалеко от места преступления обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства девушки. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, - цитирует Иванову ТАСС.
Она подчеркнула также, что личность подозреваемого установлена.
Ранее сообщалось, что 2 октября в парке вблизи улицы Маршала Катукова в Москве было обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти.
Следующая новость Прокурор Чечни уточнил призыв Кадырова «расстреливать нарушителей покоя»
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии