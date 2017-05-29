Подозреваемый в убийстве адвоката задержан в Подмосковье
В подмосковном Дзержинском задержали мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката Натальи Вавилиной.
Юрист была застрелена подъезде собственного дома в конце апреля. Убийца зашел туда вместе со своей жертвой, а затем выстрелил в нее несколько раз.
Согласно информации СМИ, убийство было заказным и связано с профессиональной деятельностью погибшей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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