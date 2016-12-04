Подозреваемый в стрельбе в финском городе на границе с Россией задержан
Полиция задержала расстрелявшего трех женщин у ресторана в финском городе Иматре, расположенном недалеко от границы с Россией.
По данным следствия, по подозрению в совершении данного преступления задержан 23-летний местный житель. Мотивы убийства неизвестны.
Предположительно выстрелы были сделаны из ружья, а в момент стрельбы перед рестораном была припаркована легковая машина. Очевидцы происшествия указали на мужчину, находившегося за автомобилем, он сдался сотрудникам полиции без оказания сопротивления. Об этом сообщает «РИА Новости».
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