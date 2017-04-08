Подозреваемый в стокгольмском теракте оказался уроженцем Узбекистана

Шведская полиция сообщила, что подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме является выходцем из Узбекистана.

Как пишет «Российская газета», после случившегося 39-летний мужчина скрылся с места происшествия, сел на аэроэкспресс до аэропорта Арланда. Там камеры видеонаблюдения зафиксировали, как раненый человек бежал к поезду вдоль перрона метро. Из аэропорта он направился в пригород Мешта, где и был схвачен полицией.

Его причастность к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ) в полиции не подтверждают. Также нет достоверной информации, что в угнанном грузовике находилась взрывчатка.

В пятницу мужчина на грузовике совершил наезд на пешеходов в центре Стокгольма. В результате происшествия четверо человек погибли, пятнадцать получили ранения.

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