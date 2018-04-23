Подозреваемый в шпионаже признался в работе на Норвегию

Бывший норвежский пограничник Фроде Берг, задержанный в РФ в конце прошлого года, признался в том, что действовал по заданию военной разведки своей страны.

Берга арестовали в Москве. При себе у него обнаружили три тысячи евро. Предполагалось, что эти деньги были вознаграждением для некоего российского источника за сведения о ядерном арсенале подводных лодок РФ.

Адвокат шпиона утверждает, что Берг был мало осведомлен об операции, в которой участвовал, не осознавал ее масштабов и опасности, сообщает НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.

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