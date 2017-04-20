Подозреваемый в организации теракта в Петербурге Акрам Азимов арестован

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Акраму Азимову, подозреваемому в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Под арестом он пробудет до 3 июня. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отклонил просьбу подозреваемого о более мягкой мере пресечения, передает «Интерфакс».

Азимов дал показания, но вину свою не признал. По его словам, он не знал, что его действия связаны с терактом. Следствие утверждает, что на допросе он признал причастными к преступлению и себя и брата – Аброра Азимова, задержанного ранее.