Подозреваемый в организации теракта в Петербурге Акрам Азимов арестован
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Акраму Азимову, подозреваемому в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга.
Под арестом он пробудет до 3 июня. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отклонил просьбу подозреваемого о более мягкой мере пресечения, передает «Интерфакс».
Азимов дал показания, но вину свою не признал. По его словам, он не знал, что его действия связаны с терактом. Следствие утверждает, что на допросе он признал причастными к преступлению и себя и брата – Аброра Азимова, задержанного ранее.
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