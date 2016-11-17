Подозреваемый в мошенничестве экс-чиновник Оганесян попал в больницу
В Санкт-Петербурге госпитализирован бывший замгубернатора Марат Оганесян, который подозревается в крупном мошенничестве.
Эк-чиновник был увезен из СИЗО на скорой помощи. Причиной госпитализации называется обострение хронических заболеваний. В ГСУ СКР по Петербургу заявили, что Оганесян будет находиться в стационаре под охраной.
В ведомстве также сообщили, что намеревались ходатайствовать об аресте Оганесяна, однако обращение в суд было отложено.
По сведениям ряда СМИ, экс-чиновнику стало плохо перед допросом. Из больницы его выписали спустя пару часов после госпитализации, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
Следующая новость На дне Тихого океана нашли следы мегаизверженый вулкана
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии