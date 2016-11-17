Подозреваемый в мошенничестве экс-чиновник Оганесян попал в больницу

В Санкт-Петербурге госпитализирован бывший замгубернатора Марат Оганесян, который подозревается в крупном мошенничестве.

Эк-чиновник был увезен из СИЗО на скорой помощи. Причиной госпитализации называется обострение хронических заболеваний. В ГСУ СКР по Петербургу заявили, что Оганесян будет находиться в стационаре под охраной.

В ведомстве также сообщили, что намеревались ходатайствовать об аресте Оганесяна, однако обращение в суд было отложено.

По сведениям ряда СМИ, экс-чиновнику стало плохо перед допросом. Из больницы его выписали спустя пару часов после госпитализации, сообщает «Санкт-Петербург.ру».