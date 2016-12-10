Подозреваемый в крупной взятке офицер МВД взят под стражу

Начальнику одного из отделов Управления собственной безопасности (УСБ) МВД России Юрию Тимченко Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, которое опасается, что Тимченко может воспрепятствовать расследованию, уничтожить доказательства по делу или скрыться. Под арестом офицер пробудет до 7 февраля 2017 года, сообщает РИА «Новости».

Тимченко подозревается в получении взятки в размере 50 миллионов рублей. Свою вину он не признает. Ранее суд отправил под арест двух его подельников Зиновенко и Марченкова, выполнявших, по версии следствия, роль посредников при передаче взятки.