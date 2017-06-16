Подозреваемые в убийстве Дениса Вороненкова арестованы
Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Павлограде (Днепропетровская область).
Информацию о задержанных следствие не раскрывает, но некоторые СМИ Украины по своим каналам сообщили о некоем активисте «Правого сектора» (организация запрещена в России) Ярославе Тарасенко.
Денис Вороненков был убит 23 марта в самом центре Киева. Охранник беглого депутата ранил киллера, который позже скончался от ранения в больнице, сообщает Life.ru.
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