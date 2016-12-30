Подозреваемые в нападении на росгвардейцев признали свою вину

Задержанные по подозрению в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве дали признательные показания.

В СКР отметили, что все причастные к преступлению лица установлены и задержаны, передает ТАСС. Сейчас с ними проводятся следственные действия, после чего злоумышленникам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Нападение произошло накануне вечером. Один из силовиков погиб, второй получил ранения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).