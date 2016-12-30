Подозреваемые в нападении на росгвардейцев признали свою вину
Задержанные по подозрению в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве дали признательные показания.
В СКР отметили, что все причастные к преступлению лица установлены и задержаны, передает ТАСС. Сейчас с ними проводятся следственные действия, после чего злоумышленникам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Нападение произошло накануне вечером. Один из силовиков погиб, второй получил ранения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
Следующая новость В Подмосковье похитили фармпродукцию на 11 млн рублей
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии