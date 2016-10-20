Подозреваемую в истязании животных задержали в новосибирском аэропорту
Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Новосибирска одну из подозреваемых в жестоких убийствах кошек и собак в Хабаровске.
По данным УМВД по Хабаровскому краю, девушка покинула Хабаровск на самолете, полицейским удалось установить ее местонахождение. Подозреваемую сняли с борта в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске, она хотела лететь дальше, сообщает «Интерфакс».
В полиции полагают, что подозреваемая собиралась скрыться. Сейчас она находится в Новосибирске.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что полицейские в Хабаровске начали проверку в связи с информацией в соцсетях. Там были опубликованы материалы о жестоких убийствах животных несколькими девушками.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии