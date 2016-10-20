Подозреваемую в истязании животных задержали в новосибирском аэропорту

Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Новосибирска одну из подозреваемых в жестоких убийствах кошек и собак в Хабаровске.

По данным УМВД по Хабаровскому краю, девушка покинула Хабаровск на самолете, полицейским удалось установить ее местонахождение. Подозреваемую сняли с борта в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске, она хотела лететь дальше, сообщает «Интерфакс».

В полиции полагают, что подозреваемая собиралась скрыться. Сейчас она находится в Новосибирске.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что полицейские в Хабаровске начали проверку в связи с информацией в соцсетях. Там были опубликованы материалы о жестоких убийствах животных несколькими девушками.

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