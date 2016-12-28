По подозрению в убийстве ребенка на западе Москвы задержан его 17-летний брат
По подозрению в убийстве 10-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в квартире одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте в Москве, задержан его 17-летный брат, сообщили в пресс-службе столичного главка СКР.
Отмечается, что во время допроса юноша признал вину, однако о мотивах преступления пока не сообщается.
В ближайшее время следствие предъявит подозреваемому обвинение и изберет меру пресечения.
Ранее сообщалось об обнаружении в одной из московских квартир по Ломоносовскому проспекту трупа 12-летнего мальчика с признаками удушения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), сообщает «Интерфакс».
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