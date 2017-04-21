По подозрению в теракте в Дортмунде задержан россиянин

Немецкая полиция арестовала мужчину, подозревающегося в причастности к атаке на автобус футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд).

Утверждается, что арестованного зовут Сергей, ему 28 лет, он владеет паспортами двух стран – России и Германии, сообщает Interfax.

Особо интересным по заявлению немецких СМИ является тот факт, что незадолго до атаки мужчина купил интернет опцион на акции футбольного клуба, потратив почти 80 тысяч евро. В случае падения стоимости акций он мог заработать до нескольких миллионов евро.

По версии полиции, арестованный поселился в том же отеле, что футболисты «Боруссии», а затем спрятал три взрывных устройства, начиненных шрапнелью, по маршруту следования клубного автобуса.

Следователи нашли письмо, в котором ответственность за инцидент на себя брали исламисты. Однако полиция пришла к выводу, что эта записка была подброшена с целью запутать следствие.

11 апреля три взрывных устройства сработали близ автобуса дортмундской «Боруссии». Взрывы произошли незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» в Дортмунде. В результате взрыва получил ранения защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра. Игра была перенесена.