В РФ подорожали авиаперелеты внутри страны и за ее пределы
Средняя стоимость авиабилетов в первом квартале текущего года выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.
В январе марте средняя стоимость билетов на всех направления составила 15 тысяч рублей.
Внутрироссийские перелеты подорожали на 13%, билеты на международные рейсы стали дороже на 4,3%, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА «Новости» и турсервис OneTwoTrip.
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