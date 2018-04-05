В РФ подорожали авиаперелеты внутри страны и за ее пределы

Средняя стоимость авиабилетов в первом квартале текущего года выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

В январе марте средняя стоимость билетов на всех направления составила 15 тысяч рублей.

Внутрироссийские перелеты подорожали на 13%, билеты на международные рейсы стали дороже на 4,3%, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА «Новости» и турсервис OneTwoTrip.