Под Подольском следователь сбил машиной старушку и сбежал

На Богородской улице в деревне Поливаново Подольского района Подмосковья 2 июля местный следователь сбил автомобилем пожилую женщину.

79-летняя москвичка шла по краю дороги и была сбита внедорожником. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Установлено, что за рулем автомобиля находился следователь УМВД России по Подольску, которого уже заочно уволили, по информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Женщина была госпитализирована с травмами различной степени тяжести в ближайшую больницу, сообщает ТАСС.