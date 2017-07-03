Под Подольском следователь сбил машиной старушку и сбежал
На Богородской улице в деревне Поливаново Подольского района Подмосковья 2 июля местный следователь сбил автомобилем пожилую женщину.
79-летняя москвичка шла по краю дороги и была сбита внедорожником. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.
Установлено, что за рулем автомобиля находился следователь УМВД России по Подольску, которого уже заочно уволили, по информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Женщина была госпитализирована с травмами различной степени тяжести в ближайшую больницу, сообщает ТАСС.
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