В Подольске из запертой машины спасли ребенка

В Подольске годовалый ребенок заблокировал себя в автомобиле. Для спасения младенца были вызваны сотрудники МЧС.

Инцидент случился в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска. Как сообщает «Подмосковье сегодня», ребенок случайно нажал на кнопку и оказался запертым в машине.

Чтобы освободить его, сотрудники МЧС отогнули раму двери и открыли доступ к ручке. В результате операции младенец не пострадал.

В ноябре 2016 года на Автозаводской улице в Москве мать оставила ребенка в машине. Вернувшись через полчаса, она обнаружила на месте скорую и полицию. Материалы случившегося были направлены в инспекцию по делам несовершеннолетних.