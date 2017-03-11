В Подольске из запертой машины спасли ребенка
В Подольске годовалый ребенок заблокировал себя в автомобиле. Для спасения младенца были вызваны сотрудники МЧС.
Инцидент случился в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска. Как сообщает «Подмосковье сегодня», ребенок случайно нажал на кнопку и оказался запертым в машине.
Чтобы освободить его, сотрудники МЧС отогнули раму двери и открыли доступ к ручке. В результате операции младенец не пострадал.
В ноябре 2016 года на Автозаводской улице в Москве мать оставила ребенка в машине. Вернувшись через полчаса, она обнаружила на месте скорую и полицию. Материалы случившегося были направлены в инспекцию по делам несовершеннолетних.
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