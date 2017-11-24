В Подольске задержан торговец героином
В Подольске оперативниками уголовного розыска был проведен обыск в квартире, где торговали героином.
Задержан подозреваемый в торговле наркотиком — 38-летний мужчина, ранее судимый за кражу.
Задержанный сразу показал, где лежат наркотики. Героин хранился в холодильнике. Подозреваемый сказал, что сам сидит на игле и нигде не работает. Указания где забрать наркотик, и куда отнести он получал по телефону.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В этот раз ему грозит до 20 лет тюрьмы. В данный момент он находится в следственном изоляторе, сообщает телеканал «360».
Следующая новость Тереза Мэй призывает «открыть глаза» на враждебность России
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии