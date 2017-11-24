В Подольске задержан торговец героином

В Подольске оперативниками уголовного розыска был проведен обыск в квартире, где торговали героином.

Задержан подозреваемый в торговле наркотиком — 38-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

Задержанный сразу показал, где лежат наркотики. Героин хранился в холодильнике. Подозреваемый сказал, что сам сидит на игле и нигде не работает. Указания где забрать наркотик, и куда отнести он получал по телефону.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В этот раз ему грозит до 20 лет тюрьмы. В данный момент он находится в следственном изоляторе, сообщает телеканал «360».