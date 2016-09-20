Подобие Монако будет возводиться в Крыму

На южном берегу Крыма планируют создать некое подобие Монако. До 2025 года крупный азиатский инвестор намерен вложить в строительство уникального комплекса беспрецедентное количество средств, сообщает “Большая Москва”

Возводить яхтенную марину планируют на базе Ялтинского морского торгового порта в Массандре. Сеть отельных комплексов, конгрессный центр, бутики, рестораны, заправочные станции для плавсредств и парковку способную принять 2 тысяч яхт, построят в три этапа, сообщает пресс-служба Федерации парусного спорта Крыма.

Места на территории порта хватит с запасом, в акватории имеется песчаная коса, на месте которой будет создан искусственный защитный мол.

Концепция марины предусматривает единый стиль, за исключением многоэтажек.