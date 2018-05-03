Подмосковный суд встал на сторону свалки «Ядрово»

Волоколамский городской суд отклонил иск восьми местных жителей к оператору полигона бытовых отходов «Ядрово» с требованием провести рекультивацию свалки.

Еще один иск от жителей района к оператору «Ядрово» суд рассмотрит 7 мая.

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах, доносящийся со свалки «Ядрово», а после отравления свалочным газом школьников в марте текущего года активисты провели несколько митингов с требованием ее закрытия.

В итоге власти региона приняли решение о проведении очистки старой части свалки, а новая часть полигона, согласно документации, была построена по всем требованиям к площадкам бытовых отходов, что не позволит допустить повторения ситуации с распространением неприятного запаха, сообщает ТАСС.