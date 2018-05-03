Подмосковный суд встал на сторону свалки «Ядрово»

Волоколамский городской суд отклонил иск восьми местных жителей к оператору полигона бытовых отходов «Ядрово» с требованием провести рекультивацию свалки.

Еще один иск от жителей района к оператору «Ядрово» суд рассмотрит 7 мая.

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах, доносящийся со свалки «Ядрово», а после отравления свалочным газом школьников в марте текущего года активисты провели несколько митингов с требованием ее закрытия.

В итоге власти региона приняли решение о проведении очистки старой части свалки, а новая часть полигона, согласно документации, была построена по всем требованиям к площадкам бытовых отходов, что не позволит допустить повторения ситуации с распространением неприятного запаха, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Швейцария закупает в Грузии часы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО