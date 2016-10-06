Подмосковный телефестиваль «Братина» хотят расширить

В Московской области планируют расширить открытый фестиваль телекомпаний Московской области «Братина». К участию планируется привлекать больше участников и членов жюри.

– У нас на сегодняшний день участвует 49 телекомпаний, это не только подмосковные СМИ, но и российские, и зарубежные. И сегодня к нам приехали первый раз гости из Китайской Народной Республики. Мы будем продолжать фестиваль обязательно, будем приглашать новых членов жюри, будем проводить новые мастер-классы, приглашать мэтров, – сказала начальник Главного управления информационной политики Московской области Анастасия Звягина. Она отметила, что мероприятие проходит в Подмосковье уже в 20-й раз.

Фестиваль "Братина" проходит на площадке Госфильмофонда в Домодедове, сообщает издание "Подмосковье сегодня". В мероприятиях принимают участие около 250 человек.