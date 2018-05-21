Подмосковный сотовый салон ограбили на миллион

В подмосковных Мытищах салон сотовой связи лишился почти 40 смартфонов на общую сумму в 1,3 миллиона рублей.

Похитил аппараты сотрудник салона, сговорившись со своим знакомым. Для этой цели он выписал фиктивные накладные, позволившие взять товар со склада.

Полиция вычислила злоумышленников по записям с камер видеонаблюдения. Похитители были задержаны, при обыске у них нашли пропавшие смартфоны.

Мужчины отправлены под арест. В отношении них возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».