Подмосковный сотовый салон ограбили на миллион
В подмосковных Мытищах салон сотовой связи лишился почти 40 смартфонов на общую сумму в 1,3 миллиона рублей.
Похитил аппараты сотрудник салона, сговорившись со своим знакомым. Для этой цели он выписал фиктивные накладные, позволившие взять товар со склада.
Полиция вычислила злоумышленников по записям с камер видеонаблюдения. Похитители были задержаны, при обыске у них нашли пропавшие смартфоны.
Мужчины отправлены под арест. В отношении них возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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