Подмосковный полицейский задержан за взятку

Начальник мытищинского Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Сысоев задержан за взятку, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, за 200 тысяч рублей Сысоев обещал переквалифицировать уголовное дело.

«Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», – сказала Петрова.

Сысоев действовал через посредника, который должен был получить деньги. Сначала сотрудники ФСБ задержали его, и во время дачи показаний посредник признался, что должен был передать взятку полицейскому, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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