Подмосковный пенсионер стал жертвой агрессивной женщины

Пенсионер 1934 года стал жертвой избиения в подмосковном городе Чехов.

Как установили правоохранители, пожилого мужчину избила молодая женщина.

Конфликт разгорелся на бытовой почве. Злоумышленницу задержали и отправили под стражу.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».