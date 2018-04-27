Подмосковный город обрел новый статус
Лобня стала «населенным пунктом воинской доблести».
Законопроект о присвоении городу почетного звания принят Мособлдумой, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ее председателя Игоря Брынцалова.
В прошлом году такого звания удостоились Звенигород и еще четыре населенных пункта Подмосковья.
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