Подмосковный город обрел новый статус

Лобня стала «населенным пунктом воинской доблести».

Законопроект о присвоении городу почетного звания принят Мособлдумой, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ее председателя Игоря Брынцалова.

В прошлом году такого звания удостоились Звенигород и еще четыре населенных пункта Подмосковья.