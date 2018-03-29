Подмосковным врачам доплатят 32 тысячи рублей
С 1 апреля участковые терапевты и педиатры смогут претендовать на ежемесячную губернаторскую доплату в 32 тысячи рублей, сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Марков.
По его словам, для получения надбавки врач должен работать не более чем на 1,25 ставки только на одном участке.
Кроме того, количество пациентов, прикрепленных к медику, не должно превышать 1,7 тысячи человек и 800 детей.
«На данный момент специалисты без опыта работы, только что окончившие вуз, получают в среднем около 25 тысяч рублей в месяц. Доплата существенно увеличит заработок участковых специалистов», - пояснил Марков.
Доплата должна привлечь новые кадры в учреждения здравоохранения региона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость В свежей зелени из Израиля нашли табачную белокрылку
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии