Подмосковным военным городкам помогут рублем

Военные городки Московской области получат на развитие по 50 миллионов рублей.

Средства будут выделены 13 населенным пунктам, в числе которых Химик, Ногинск-5, Калинино и другие, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

Деньги будут потрачены на ремонт дорог, модернизацию котельных и развитие инфраструктуры. По словам министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина, в данных населенных пунктах понятие «комфорт на протяжении многих лет ассоциировалось с фантастикой. «Сегодня у нас есть все шансы сделать это реальностью», - заверил он.