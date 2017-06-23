Над подмосковным Домодедово пролетел метеор
Житель подмосковного города Домодедово стал очевидцем падения метеора.
По его словам, неопознанный объект двигался в сторону Земли в течение пяти секунд, затем исчез.
Доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин сравнил размер данного метеора с наперстком.
Он также пояснил, что скорость его падения составляла 20-30 километров в секунду, а светящийся след стал результат горения и испарения небесного тела, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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