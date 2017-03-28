На подмосковных трассах снизят скоростной режим

Скоростной режим на 10 региональных дорогах, проходящих в населенных пунктах Московской области, будет снижен до 50 километров в час.

Пилотный проект запустят на Пятницком шоссе уже в этом году, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД Подмосковья Виктор Кузнецов.

По его словам, основными видами нарушений на дорогах являются наезды и встречное столкновение.

«Снижение скорости до 50 километров в час поможет уменьшить эти случаи», — считает Кузнецов.

Кроме того, на подмосковных трассах уже в этом году появится 1065 новых камер. На скоростных дорогах также дополнительно появится еще 1000 приборов учета скорости, сообщает телеканал «360».