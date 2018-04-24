В подмосковных лесничествах появились видеокамеры

На вышках сотовой связи в лесничествах Подмосковья установили видеокамеры, которые позволят вовремя предупредить о возникновении пожара, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Согласно сообщению ведомства, в 19 лесничествах установлено 84 видеокамеры.

Таким образом, будет охвачена территория, составляющая 100 процентов от общей площади земель лесного фонда.

Данный метод сможет точно установить место возникновения пожара по дыму, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».