В подмосковных лесничествах появились видеокамеры
На вышках сотовой связи в лесничествах Подмосковья установили видеокамеры, которые позволят вовремя предупредить о возникновении пожара, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
Согласно сообщению ведомства, в 19 лесничествах установлено 84 видеокамеры.
Таким образом, будет охвачена территория, составляющая 100 процентов от общей площади земель лесного фонда.
Данный метод сможет точно установить место возникновения пожара по дыму, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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