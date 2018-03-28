В Подмосковных дворах появятся станции зарядки электрокаров

Во дворах многоквартирных домов в Подмосковье появятся места для зарядки электромобилей, заявил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

По его словам, места зарядки электромобилей будут оборудованы там, где это востребовано.

«Мы планируем создать порядка 200 таких мест. При модернизации уличного освещения также будем создавать систему доступа к местам зарядки для электрокаров», - сказал Неганов.

Он также отметил, что в Балашихе и Домодедове уже есть электротранспорт.

В настоящее время в Подмосковье организовано более 50 точек для зарядки электрокаров. Их удобство в том, что все они управляются со смартфона, сообщает «Интерфакс».