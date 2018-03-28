В Подмосковных дворах появятся станции зарядки электрокаров
Во дворах многоквартирных домов в Подмосковье появятся места для зарядки электромобилей, заявил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.
По его словам, места зарядки электромобилей будут оборудованы там, где это востребовано.
«Мы планируем создать порядка 200 таких мест. При модернизации уличного освещения также будем создавать систему доступа к местам зарядки для электрокаров», - сказал Неганов.
Он также отметил, что в Балашихе и Домодедове уже есть электротранспорт.
В настоящее время в Подмосковье организовано более 50 точек для зарядки электрокаров. Их удобство в том, что все они управляются со смартфона, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Антибиотики убивают иммунитет
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии