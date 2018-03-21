Подмосковных бродячих собак ожидает медосмотр
Ветеринары осмотрят всех бродячих собак в подмосковном городе Реутов, сообщили в пресс-службе администрации округа.
Уточняется, что с бездомными животными будут работать в рамках программы «Экология и охрана окружающей среды Реутова на 2017-2021 годы».
За первый год работ программы специалисты отловили 141 собаку. Ветеринарные врачи осмотрели животных, вакцинировали от бешенства, стерилизовали и чипировали.
После карантина животных выпустили на волю, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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