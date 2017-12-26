Подмосковные водители сделали автоелку

Автомобилисты выстроили из машин новогоднюю елку в подмосковном Раменском.

В акции приняли участие более ста человек, которые за 1,5 часа создали гигантскую фигуру новогодней елки из 80 автомобилей.

«Решили объединиться, чтобы поздравить жителей Московской области с наступающим Новым годом», – рассказал организатор флэшмоба Сергей Небесный.

По его словам, люди приезжали семьями, однако не все автомобили влезли в схему. Те, кому не хватило места в «елке», подсвечивали цифру 2018 фонарями мобильных телефонов.

После акции с организаторами связались сотрудники ГИБДД, которые также заявили о готовности принимать участие в таких мероприятиях совместно с автомобилистами, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».