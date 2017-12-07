Подмосковные сугробы за сутки выросли до 20 см в высоту
Высота сугробов в подмосковном Можайске и Волоколамске достигла 17 см, в Клину - 18 см, в Наро-Фоминске - 20 см.
Москва тоже обновила свой вид - высота снежного покрова местами достигает 11 см.
По прогнозу Гидрометцентра, в четверг днем в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.
Температура воздуха составит -3 -5 градусов, сообщает Interfax.
В ближайшую ночь в Москве похолодает до -7 -9 градусов мороза, по области - до -7 -12 градусов.
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