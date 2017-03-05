Подмосковные розы составят конкуренцию голландским
Стоимость розы, произведенной в Подмосковье, в канун Международного женского дня составит 150 рублей.
Об этом рассказал журналист интернет-портала «Подмосковье сегодня».
По словам коммерческого директора российского тепличного комплекса, расположенного в Дмитровском районе, «подмосковная роза будет находиться в среднем ценовом сегменте, вместе с голландской». Источник сообщил журналисту, что стоимость розы из Эквадора составит 200 рублей, а из Кении - 100 рублей.
Розы отечественного производства будут промаркированы международным знаком качества. Подмосковная компания стала лауреатом международного конкурса «AIPH» в номинации «Лучший производитель срезанных цветов», уступив производителям из Колумбии и Нидерландов.
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