Подмосковные призывники хотят служить в ВДВ

Подмосковные призывники стремятся попасть на службу в ВДВ, сообщил военный комиссар региона, генерал-майора Вячеслава Мирошниченко.

«Чаще всего, уже не первый год подряд, изъявляют желание служить в воздушно-десантных войсках», – рассказал Мирошниченко, отметив, что в училище конкурс до двадцати человек на место.

Кроме того, многие призывники из Подмосковья изъявляют желание служить в военно-морском флоте, а также в Президентском и Преображенском полках, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».