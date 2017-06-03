Подмосковные предприятия начнут экспортировать удобрения в Иран
Подмосковные производители могут начать поставки в Иран удобрений и промышленной продукции. Об этом заявил зампред правительства, региональный министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев на площадке ПМЭФ-2017.
Буцаев сказал: «Мы продолжаем делиться опытом с различными регионами, как востока, так и запада. В частности сегодня обсуждали логистические коридоры, которые дают возможность поставлять продукцию Подмосковья на территорию Армении для потребителей Ирана, так как у этих стран тесные взаимоотношения. В настоящий момент обсуждается возможность поставки удобрений и некоторых видов промышленной продукции».
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», предприятия Московской области заинтересованы в экспорте по любым направлениям. Так, за счет создания фонда внешнеэкономической деятельности в прошлом году промышленные предприятия Подмосковья заключили более 100 контрактов.
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