Подмосковные предприятия начнут экспортировать удобрения в Иран

Подмосковные производители могут начать поставки в Иран удобрений и промышленной продукции. Об этом заявил зампред правительства, региональный министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев на площадке ПМЭФ-2017.

Буцаев сказал: «Мы продолжаем делиться опытом с различными регионами, как востока, так и запада. В частности сегодня обсуждали логистические коридоры, которые дают возможность поставлять продукцию Подмосковья на территорию Армении для потребителей Ирана, так как у этих стран тесные взаимоотношения. В настоящий момент обсуждается возможность поставки удобрений и некоторых видов промышленной продукции».

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», предприятия Московской области заинтересованы в экспорте по любым направлениям. Так, за счет создания фонда внешнеэкономической деятельности в прошлом году промышленные предприятия Подмосковья заключили более 100 контрактов.