Подмосковные пенсионеры зарабатывают на шашлыках более 500 тысяч рублей за сезон

Предприимчивые жители Московской области зарабатывают более полумиллиона рублей за лето, торгуя шашлыком.

Пенсионер Александр Голованов из Солнечногорска рассказал, что придумал собственный маринад на основе вина и гранатового сока, арендовал место за 15 тысяч рублей в месяц, все остальное приобрел за 150 тысяч рублей, включая палатку. В общей сложности на все подготовительные мероприятия потратил 200 тысяч рублей.

Он также признался, что доход с каждого проданного килограмма мяса составляет около 500 рублей. Отбить всю сумму вложений пенсионеру удалось довольно быстро.

Хуршед Авракисян из Химок также в период с апреля по октябрь занимается продажей шашлыка. За сезон ему удается накопить от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от погоды и спроса, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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