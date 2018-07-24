Подмосковные молодожены устроили драку в Турции

Отдых в пятизвездочном отеле, расположенном на одном из курортов в Турции, закончился для молодоженов из Рузского района Подмосковья синяками и ссадинами.

Россияне Анастасия и Амир Исхаки отдыхали в баре своего отеля, когда один из управляющих подошел к колонкам и выключил музыку, сообщив, что дискотека закончена.

Такой расклад не устроил разгоряченных алкоголем молодоженов, и они выразили свое возмущение отсутствием музыки в круглосуточном заведении.

«Я попыталась узнать, почему музыка должна быть выключена, если заведение работает круглосуточно? Он не стал ничего объяснять, а схватил меня за руку и начал тащить со словами «я покажу тебе дискотеку сейчас», – рассказала потерпевшая Анастасия Исхаки.

В итоге словесная перепалка переросла в драку с участием управляющего и охранников.

Избитые молодожены намерены через суд добиться компенсации и извинений от отеля за испорченный отдых, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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