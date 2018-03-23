Подмосковные леса восстановят в 2018 году

В 2018 году в Подмосковных леса пройдет восстановительная кампания, заявил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

По его словам, всего в Московской области высадят 4,5 тысячи гектаров леса.

«Задача акции состоит в восстановлении погибших лесов. За весенний и осенний периоды запланировано высадить 17 миллионов сеянцев», - сказал Советников.

Всего на воспроизводство лесов планируется выделить полмиллиарда рублей.

Для начала работ необходимо, чтобы сошел снег, однако из-за поздней весны, сроки по высадке деревьев вероятнее всего сдвинутся, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».