Подмосковные леса восстановят в 2018 году
В 2018 году в Подмосковных леса пройдет восстановительная кампания, заявил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.
По его словам, всего в Московской области высадят 4,5 тысячи гектаров леса.
«Задача акции состоит в восстановлении погибших лесов. За весенний и осенний периоды запланировано высадить 17 миллионов сеянцев», - сказал Советников.
Всего на воспроизводство лесов планируется выделить полмиллиарда рублей.
Для начала работ необходимо, чтобы сошел снег, однако из-за поздней весны, сроки по высадке деревьев вероятнее всего сдвинутся, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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