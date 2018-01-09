Подмосковные храмы и купели проверят перед Крещением
Специалисты Госадмтехнадзора проведут проверки храмов и купелей в Московской области накануне Крещения.
Ревизия будет осуществляться в два этапа. На первом инспекторы проверят подходы и подъезды к объектам культа. В частности, их интересует чистота прилегающих территорий и отсутствие наледи на дорожках. На втором – осмотрят купели и иордани, которых предполагается обустроить свыше двух сотен.
На Крещение праздничные службы будут проходить в двух тысячах храмов Московской области. Предполагается, что в них примут участие порядка 100 тысяч человек, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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