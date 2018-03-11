Подмосковные фигуристы взяли бронзу на ЧМ среди юниоров

Пара из Подмосковья – Максим Некрасов и Арина Ушакова завоевали бронзу на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Софии.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», фигуристы заняли третье место после короткой программы и удержали свою позицию до конца соревнований. В итоговом протоколе спортсмены опередили канадский дуэт всего на 0,6 балла.

В отличие от своих соперников, подмосковные спортсмены могут выступать в юниорской категории еще долго: Арине в июне исполнится 16 лет, а партнер старше ее на два года.

Этот успех стал продолжением традиций танцевальной школы в Одинцово, у истоков которой находится тренер Алексей Горшков. В свое время здесь тренировались такие фигуристы, как Оксана Домнина, Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский.

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