Подмосковные дачники получат скидки при межевании
Граждане, имеющие дачные участки на территории Московской области, смогут получить скидки при межевании, следует из договора о сотрудничестве, подписанном председателем Союза дачников региона Никитой Чаплиным и гендиректором Московского областного бюро технической инвентаризации Александром Беднягиным.
По словам Чаплина, достигнутое соглашение позволит подмосковным дачникам льготно делать межевание.
Он также порекомендовал дачникам не обращаться к непонятным кадастровым инженерам, а обратиться в Московское областное БТИ.
Кроме того, обращения следует подавать не индивидуально, а всем дачным товариществом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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