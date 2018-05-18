Подмосковные дачники получат скидки при межевании

Граждане, имеющие дачные участки на территории Московской области, смогут получить скидки при межевании, следует из договора о сотрудничестве, подписанном председателем Союза дачников региона Никитой Чаплиным и гендиректором Московского областного бюро технической инвентаризации Александром Беднягиным.

По словам Чаплина, достигнутое соглашение позволит подмосковным дачникам льготно делать межевание.

Он также порекомендовал дачникам не обращаться к непонятным кадастровым инженерам, а обратиться в Московское областное БТИ.

Кроме того, обращения следует подавать не индивидуально, а всем дачным товариществом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».