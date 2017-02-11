В подмосковной Яхроме стартовала «Лыжня России»

11 февраля в подмосковном городе Яхрома начались семнадцатые по счету соревнования «Лыжня России». На церемонии открытия присутствовали трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Елена Вяльбе и министр спорта РФ Павел Колобков.

Массовые соревнования прошли в спортивном парке «Волен». Организаторы подготовили для участников трассу длиной 10 километров.

По данным издания «Подмосковье сегодня», в соревнованиях приняли участие 25000 человек. Главным призом игр стали два автомобиля «LadaVesta» для победителей в мужском и женском заездах.

Помимо лыжной трассы, в Яхроме организовали площадку для сдачи норм ГТО.