В подмосковном центре саентологии проходит обыск

В городе Лосино-Петровский Московской области правоохранительные органы пришли с обыском в «Центр управления деятельности по распространению дианетики и сайентологии».

- Сегодня правоохранительные органы пришли с обысками в «Центр управления деятельности по распространению дианетики и сайентологии», который находится в подмосковном городе Лосино-Петровский, - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о незаконном предпринимательстве, возбужденном УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В России часть саентологических материалов занесена в Федеральный список экстремистских материалов, соответственно запрещено производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ.

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