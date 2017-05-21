На подмосковном складе с резиновой обувью произошел пожар

На складе в подмосковном Лыткарине, где хранилась трикотажная продукция и резиновая обувь, произошло возгорание. Об этом рассказали в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Пожар не могут потушить в течение девяти часов. В 12:15 ему присвоили вторую степень сложности. В районе происшествия отмечается сильное задымление.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области, площадь возгорания составила более 2,7 тыс. кв. м. В ведомстве подчеркнули: «Локализовать пожар в двухэтажном здании склада, где хранится резиновая обувь и одежда, пока не удается. Для тушения пожара направлен противопожарный вертолет Ми-8, в готовности к вылету еще один».

Уточняется, что на место направилась лаборатория, чтобы измерить концентрацию вредных веществ в воздухе.

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