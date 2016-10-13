В подмосковном Подольске решают проблему с отоплением
В Подольске Московской области без отопления и горячей воды остались около 2,5 тысячи человек. Инцидент произошел на территории ЖК «Шепчинки».
Местная котельная прекратила подачу тепла из-за долгов, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Для жителей на месте была собрана мобильная модульная котельная. В первую очередь тепло было поставлено в два детских сада и наркологический диспансер.
Власти договорились о возможности частичного погашения долга за газ. Ранее была оплачена часть долга в размере 1,7 миллиона рублей.
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