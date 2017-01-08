В подмосковном Красногорске без тепла остались 12 тысяч жителей

В Подмосковье произошла очередная коммунальная авария. Более 80 многоквартирных домов Красногорска остались из-за повторного сбоя в работе котельной без теплоснабжения в 25-градусный мороз.

В домах проживает в общей сложности более 12 тысяч человек. Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ Московской области, сообщает "Интерфакс".

Коммунальные аварии за последние два дня происходили также в двух подмосковных городах. В Люберцах в пятницу вечером после аварии на энергоподстанции около 100 тысяч человек остались без света. Позже энергоснабжение в городе было восстановлено, но в субботу утром произошло отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения 22 жилых домов, авария была устранена к шести часам вечера.

В Королеве в субботу утром из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались 59 жилых домов, в 44 дома тепло удалось вернуть в течение полутора часов, полностью работы по восстановлению были завершены около 18 часов.