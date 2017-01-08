В подмосковном Красногорске без тепла остались 12 тысяч жителей

В Подмосковье произошла очередная коммунальная авария. Более 80 многоквартирных домов Красногорска остались из-за повторного сбоя в работе котельной без теплоснабжения в 25-градусный мороз.

В домах проживает в общей сложности более 12 тысяч человек. Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ Московской области, сообщает "Интерфакс".

Коммунальные аварии за последние два дня происходили также в двух подмосковных городах. В Люберцах в пятницу вечером после аварии на энергоподстанции около 100 тысяч человек остались без света. Позже энергоснабжение в городе было восстановлено, но в субботу утром произошло отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения 22 жилых домов, авария была устранена к шести часам вечера.

В Королеве в субботу утром из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались 59 жилых домов, в 44 дома тепло удалось вернуть в течение полутора часов, полностью работы по восстановлению были завершены около 18 часов.

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Следующая новость На смену морозам в Москву придет оттепель

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО